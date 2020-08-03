0
21:14
ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
20:13
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
20:11
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
20:10
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
20:03
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
19:58
22 августа в Великих Луках отпразднуют День города
19:46
8 тысяч вещей подарил Детский фонд семьям Псковской области
Еще новости
Общество

70-летие празднует экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов

Экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов празднует своё 70-летие сегодня, 3 августа.

«Псковской правде» Юрий Кустов посвятил 20 лет своей жизни. Начинал корреспондентом, прошёл все ступени служебной лестницы. Тайным голосованием большинством журналистов был избран главным редактором. Проработал в этом качестве с 1981 по 2001 год.

Юрий Васильевич Кустов родился и вырос в Себеже, служил в армии, окончил Рижское авиационное училище и факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. До того, как стать главным редактором «Псковской правды», Юрий  Кустов семь лет трудился в Себежской районной газете. Накануне 100-летия «Псковской правды» он рассказал о себе, о журналистике и взаимоотношениях СМИ с властью.

Юрий Кустов награждён почётными грамотами администрации Псковской области и областного Собрания депутатов, почётным знаком за достижения в культуре. 

От лица государственного предприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области» поздравляем Юрия Кустова с юбилеем, желаем здоровья и успехов!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
03 августа 2020
ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
03 августа 2020
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
03 августа 2020
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
03 августа 2020
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
03 августа 2020
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
22 августа в Великих Луках отпразднуют День города
03 августа 2020
22 августа в Великих Луках отпразднуют День города
8 тысяч вещей подарил Детский фонд семьям Псковской области
03 августа 2020
8 тысяч вещей подарил Детский фонд семьям Псковской области
70-летие празднует экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов
03 августа 2020
70-летие празднует экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов

Идет загрузка...