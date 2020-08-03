70-летие празднует экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов

18:54, 03 августа 2020, ПАИ

Экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов празднует своё 70-летие сегодня, 3 августа.

«Псковской правде» Юрий Кустов посвятил 20 лет своей жизни. Начинал корреспондентом, прошёл все ступени служебной лестницы. Тайным голосованием большинством журналистов был избран главным редактором. Проработал в этом качестве с 1981 по 2001 год.

Юрий Васильевич Кустов родился и вырос в Себеже, служил в армии, окончил Рижское авиационное училище и факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. До того, как стать главным редактором «Псковской правды», Юрий Кустов семь лет трудился в Себежской районной газете. Накануне 100-летия «Псковской правды» он рассказал о себе, о журналистике и взаимоотношениях СМИ с властью.

Юрий Кустов награждён почётными грамотами администрации Псковской области и областного Собрания депутатов, почётным знаком за достижения в культуре.

От лица государственного предприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области» поздравляем Юрия Кустова с юбилеем, желаем здоровья и успехов!