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Общество

У испытывавших вакцину добровольцев сформировался иммунитет к коронавирусу

Итоговое обследование добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и отсутствие побочных реакций. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«Результаты исследований отчётливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», – отметили в ведомстве.

Завершающее исследование прошло сегодня, 3 августа, в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Бурденко.

В Минобороны добавили, что все этапы разработки и испытаний препарата проводились в соответствии с протоколом клинических исследований. «На 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углублённое медицинское обследование и диагностику», – уточнили в ведомстве.

Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Министерством обороны.

 

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