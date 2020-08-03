В Пенсионном фонде рассказали, как получать пенсию при переезде

20:52, 03 августа 2020, ПАИ

Какие действия необходимо предпринять пенсионеру при переезде в другой город, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Если смена места жительства происходит в пределах страны, необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело было снято с учета по месту прежнего жительства и передано в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для снятия и передачи пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания со следующими документами:

- заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя);

- документ, подтверждающий права представителя (в необходимых случаях).

Заявление и документы можно предоставить лично или через представителя в клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также направить почтой.

Сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

При поступлении выплатного дела выплата пенсии по новому месту жительства будет возобновлена.

По всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии: 8 (800) 775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/pfr_pskov.

Письменные обращения также можно направлять через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/.