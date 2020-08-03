0
21:14
ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
20:13
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
20:11
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
20:10
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
20:03
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
19:58
22 августа в Великих Луках отпразднуют День города
19:46
8 тысяч вещей подарил Детский фонд семьям Псковской области
Еще новости
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, как получать пенсию при переезде

Какие действия необходимо предпринять пенсионеру при переезде в другой город, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Если смена места жительства происходит в пределах страны, необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело было снято с учета по месту прежнего жительства и передано в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для снятия и передачи пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания со следующими документами:

- заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;

- документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя);

- документ, подтверждающий права представителя (в необходимых случаях).

Заявление и документы можно предоставить лично или через представителя в клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также направить почтой.

Сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

При поступлении выплатного дела выплата пенсии по новому месту жительства будет возобновлена.

По всем вопросам пенсионного и социального обеспечения специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии: 8 (800) 775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/pfr_pskov.

Письменные обращения также можно направлять через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
03 августа 2020
ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
03 августа 2020
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
03 августа 2020
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
03 августа 2020
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
03 августа 2020
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
22 августа в Великих Луках отпразднуют День города
03 августа 2020
22 августа в Великих Луках отпразднуют День города
8 тысяч вещей подарил Детский фонд семьям Псковской области
03 августа 2020
8 тысяч вещей подарил Детский фонд семьям Псковской области
70-летие празднует экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов
03 августа 2020
70-летие празднует экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов

Идет загрузка...