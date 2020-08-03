0
23:24
655 квадратных метров асфальта ремонтируют во дворе на проспекте Ленина в Великих Луках
23:10
В Пскове продолжаются поиски ушедшего из областной больницы мужчины
21:14
ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
20:13
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
20:11
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
20:10
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
20:03
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
Еще новости
Общество

На территории исправительной колонии в Серёдке утечки мазута не зафиксировано

В управлении ФСИН России по Псковской области заявили, что данные об утечке мазута с территории ИК-4 в Серёдке не подтвердились. Соответствующий комментарий пресс-служба ведомства направила в редакцию Псковского агентства информации.

В управлении рассказали, что после появления в СМИ информации о разливе 10 тонн топочного мазута на территории, прилегающей к ИК-4, в посёлке Серёдка на улице Железнодорожной, сотрудники ведомства совместно со специалистами МЧС выехали на место.

«В результате проведённого обследования данные об утечке мазута с территории ИК-4 не подтвердились. Кроме того, на протяжении нескольких лет в учреждении не было аварий с разливом нефтепродуктов», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе произошёл разлив 10 тонн мазута

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

655 квадратных метров асфальта ремонтируют во дворе на проспекте Ленина в Великих Луках
03 августа 2020
655 квадратных метров асфальта ремонтируют во дворе на проспекте Ленина в Великих Луках
В Пскове продолжаются поиски ушедшего из областной больницы мужчины
03 августа 2020
В Пскове продолжаются поиски ушедшего из областной больницы мужчины
ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
03 августа 2020
ФОТОФАКТ: Полукилограммовый томат Батяня вырос на даче у псковички
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
03 августа 2020
Задержанные пособия на детей от трёх до семи лет выплатят в начале августа
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
03 августа 2020
Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 16% по сравнению с предыдущим этапом
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
03 августа 2020
22 млн рублей требуется для укрепления грунта в подземном переходе в Великих Луках
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
03 августа 2020
Видеообращение к жителям региона записал губернатор Псковской области
22 августа в Великих Луках отпразднуют День города
03 августа 2020
22 августа в Великих Луках отпразднуют День города

Идет загрузка...