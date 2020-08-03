На территории исправительной колонии в Серёдке утечки мазута не зафиксировано

21:31, 03 августа 2020, ПАИ

В управлении ФСИН России по Псковской области заявили, что данные об утечке мазута с территории ИК-4 в Серёдке не подтвердились. Соответствующий комментарий пресс-служба ведомства направила в редакцию Псковского агентства информации.

В управлении рассказали, что после появления в СМИ информации о разливе 10 тонн топочного мазута на территории, прилегающей к ИК-4, в посёлке Серёдка на улице Железнодорожной, сотрудники ведомства совместно со специалистами МЧС выехали на место.

«В результате проведённого обследования данные об утечке мазута с территории ИК-4 не подтвердились. Кроме того, на протяжении нескольких лет в учреждении не было аварий с разливом нефтепродуктов», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе произошёл разлив 10 тонн мазута.