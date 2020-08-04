Cервис для распознавания фейковых новостей может появиться в России

08:56, 04 августа 2020, ПАИ

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило Минкомсвязи создать сервис на основе искусственного интеллекта, который будет проверять новости на достоверность. Об этом пишет газета «Известия».

Предполагается, что такой агрегатор сможет сопоставлять максимальное количество фактов, которые относятся к тому или иному сообщению, чтобы выявлять ложные или некорректные.

По словам замруководителя агентства Ильи Лазарева, сервис должен будет учитывать авторитетность источника, будь то сайты ведомств или государственных новостных агентств, а также представленные ссылки, изображения, видео и время публикации.

При помощи программы можно будет автоматизировать поиск источников и распространителей фейков. Также в Роспечати добавили, что этот сервис будет доступен для использования как госведомствам, так и частным пользователям и организациям.