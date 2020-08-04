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Общество

Скончалась участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин Себежа Антонина Клубкова

Антонина Матвеевна Клубкова. Фото: ПАИ.

3 августа на 92-м году ушла из жизни  Антонина Матвеевна Клубкова – участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин Себежского края. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Антонина Клубкова родилась 29 июля 1929 года в деревне Нестерово Себежского района. Окончила четыре класса Прихабской школы. С родителями проживала на оккупированной территории.

С января 1943-го по июнь 1944 года находилась в партизанском разведывательном отряде специального назначения в должности разведчицы. По заданию командования занималась разведкой, сообщая данные о численности вооружений и дислокации вражеских войск.
После освобождения Себежа была зачислена в штат эвакогоспиталя № 4563 15-й воздушной армии в должности санитарки, входившего в состав действующей армии, где и прослужила до Дня Победы.

В послевоенные годы работала в военной части в городе Каунас бухгалтером в «Ремстройучастке» города Себежа. Трудовой стаж Антонины Клубковой составил 50 лет.

Антонина Матвеевна награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «Партизану Великой Отечественной войны 2 степени», «За Победу над Германией», «Жукова», «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.

«Человек неиссякаемой жизненной энергии, позитивного настроя, оптимизма. Антонина Матвеевна принимала активное участие в ветеранском движении в Себежском районе, военно-патриотическом воспитании молодёжи, пользовалась заслуженным авторитетом среди жителей района. Светлая память об Антонине Матвеевне Клубковой навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - отметили в администрации Себежского района.

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