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Росгвардейцы задержали жителя Дедовичей за попытку украсть одежду

Росгвардейцы задержали 30-летнего жителя Дедовичей за попытку украсть одежду из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 4 августа около 2:00. Мужчина проник в магазин на улице Коммунаров в Дедовичах, разбив стекло в двери. После срабатывания сигнализации на место преступления прибыли сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовичское».

Мужчину, который совершал кражу одежды и другого имущества, задержали и передали сотрудникам полиции.

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