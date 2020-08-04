Росгвардейцы задержали жителя Дедовичей за попытку украсть одежду

10:06, 04 августа 2020, ПАИ

Росгвардейцы задержали 30-летнего жителя Дедовичей за попытку украсть одежду из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 4 августа около 2:00. Мужчина проник в магазин на улице Коммунаров в Дедовичах, разбив стекло в двери. После срабатывания сигнализации на место преступления прибыли сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Дедовичское».

Мужчину, который совершал кражу одежды и другого имущества, задержали и передали сотрудникам полиции.