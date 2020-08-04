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Общество

Юлия Пересильд призналась, что огородничает как профи

Фото: Instagram Юлии Пересильд.

Известная актриса театра и кино, режиссер, уроженка Пскова Юлия Пересильд призналась, что умеет огородничать «как профи», поделилась фотографиями урожая этого года и рассказала о детстве, которое она провела у бабушки на хуторе под Псковом. «Земля — моя стихия. Я люблю землю. Мне нравится копаться в земле. Я чувствую ее силу и энергию. Я выросла в деревне. И не смейтесь, но я умею огородничать как профи, хотя, конечно, давно не делала этого», - поделилась со своими подписчиками в Instagram Юлия Пересильд.

Псковичка рассказала, что бабушка научила ее доить корову, полоть огород, сажать картошку, помидоры, капусту, собирать грибы и ягоды. «Мое лето проходило на хуторе под Псковом. Когда мне исполнилось 15, моя бабушка умерла. И я одна, с моей подругой Петушковой «выходила» весь урожай, который бабушка посадила, а это огромное поле картошки, сад яблок, огород огурцов, помидоров и так далее. Для меня было принципиально собрать этот урожай, который бабушка посадила. Одна, без света, с коромыслами с колонки я провела лето, собрала урожай, который весь перевезла в сумках в город», - рассказала актриса.

Юлия Пересильд подчеркнула, что поделилась этой историей не для того, чтобы вызвать жалость.  «Напротив, я счастлива, что было именно так. Это такое важное время! Взросление! Взятие ответственности на себя! И воспитание принципов, которые до сих пор со мной! Для чего пишу? Не бойтесь браться за работу, самую трудную и неприглядную — она может неожиданно воспитать в вас что-то очень хорошее!» - призвала она.

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