С 4 августа в Псковской области начались соцвыплаты на детей с 3 до 7 лет

11:22, 04 августа 2020, ПАИ

С 4 августа в Псковской области начались социальные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает комитет по социальной защите Псковской области в Instagram.

«Уважаемые граждане, сегодня мы [3 августа-ПАИ] получили финансирование на выплату с 3 до 7 [лет — ПАИ] на сумму 110 млн рублей и направили в город и районы Псковской области», - информирует комитет.

Также сообщается, что 4 августа начнется зачисление на счета граждан выплаты с 3 до 7 лет за август 2020 года с 1 января 2020 года гражданам, имеющим на них право.