Три фальшивые купюры изъяли полицейские в Пскове

11:37, 04 августа 2020, ПАИ

Три фальшивые купюры изъяли полицейские в финансовом учреждении на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К сотрудникам полиции заведующая кассой обратилась утром 3 августа – она нашла фальшивую купюру номиналом 1000 рублей в выручке за 1 августа, банкноту номиналом 5000 рублей с признаками подделки удалось изъять из выручки за 2 августа, еще одна поддельная 1000-рублевая купюра попала в кассу 3 августа.

Фальшивки попали в финансовое учреждение вместе с выручками из магазинов, расположенных на Завеличье и в центре Пскова.

Полиция возбудила уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).