Колумбарий появится на кладбище «Орлецы-4» в Пскове

14:51, 04 августа 2020, ПАИ

Городские власти запланировали благоустроить территорию у кладбища «Орлецы-4» в Пскове. Конкурсная документация на разработку проектно-сметной документации опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Потратить на услуги по проектированию Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова планирует до 2 миллионов 238 тысяч 649 рублей.

В техническом задании предъявлены требования к планировочным решениям. Так, проектировщик должен предусмотреть вырубку деревьев и кустарников, понижение уровня грунтовых вод, организацию рельефа, выделение кварталов для захоронения и очередность их использования, подсыпку и укрепление откосов, устройство колумбария в виде стены (на границе с кладбищем «Орлецы-2»), установку табличек с номерами кварталов, скамеек, урн, резервуаров для воды, контейнерных площадок.

В проекте должна быть прописана организация дорожной сети. Так, планируется привести в порядок главную аллею с асфальтобетонным покрытием и тротуаром, межквартальные и внутриквартальные проезды, обустроить разворотную площадку для автотранспорта, в том числе для автобусов и площадку для ритуальных процедур площадью 600 квадратных метров. На главной аллее и площадке для ритуальных процедур появится освещение.

Площадь участка, который будет затронут проектом благоустройства, равняется 61 тысяче 256 квадратным метрам.

Прием заявок открылся 3 августа и продлится до 25 августа. Срок оказания услуг по контракту – 30 ноября 2020 года.