Ремонтно-реставрационные работы пройдут в Невельской районной больнице

15:21, 04 августа 2020, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы пройдут в главном корпусе Невельской районной больницы (здание земской больницы 1915 года). Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

В ходе ремонтно-реставрационных работ предстоит разобрать железобетонные монолитные перекрытия, смонтировать балки, ригели. Также рабочие обустроят лифтовую шахту, сделают пробивку в конструкциях и металлические перемычки в стенах, усилят стены и устроят стяжки.

Кроме этого, отремонтируют 100 ступеней, установят противопожарные двери, проведут внутреннюю отделку, работы по отоплению и теплоснабжению, водоснабжению и обустройству канализации и др.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 58 млн 853 тысячи 252 рубля. Она включает в себя расходы на строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2 %), НДС на материалы и оборудование (20 %).

Дата окончания подачи заявок – 11 августа. Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 13 августа.

Дата окончания работ – до 29 июля 2022 года.