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Общество

Шесть улиц отремонтируют в Усвятах за 8 млн рублей

Шесть улиц отремонтируют в Усвятах в этом году. Соответствующая конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Так, ремонт затронет Гражданский переулок (213 метров), улицы Парковую (433 метра), Строителей (490 метров), Дружбы (415 метров), Колхозную (165 метро) и Новую (187 метров).

На улице Гражданской проведут подгрунтовочные работы путём разлива битумной эмульсии с применением автогудронатора, уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, сделают покрытие толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей. Кроме этого, укрепят обочины песчано-гравийной смесью толщиной 10 см.

На улицах Парковой, Строителей и Дружбы проведут аналогичные работы, а также уложат подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебеночно-песчаной смеси.

На улицах Колхозной и Новой сделают покрытие из щебеночно-песчаных смесей (однослойных, толщиной 15 см).

Заказчиком работ выступила администрация Усвятского района. Начальная (максимальная) цена контракта – 8 млн 80 тысяч 808 рублей (областная субсидия составляет 8 млн рублей, остальная сумма – деньги местного бюджета).

4 августа от электронной площадки был получен протокол проведения электронного аукциона, информация о подрядной организации пока отсутствует. Окончание ремонтных работ – в течение 60 календарных дней с даты подписания контракта.

1,7 млн рублей направили на ремонт Усвятского районного центра культуры.

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