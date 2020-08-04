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Общество

Киностудия «Ленфильм» не проводит съёмки в Пскове

«Инстаграм-аккаунт, приглашающий всех желающих сниматься в проекте «Ленфильма», не имеет никакого отношения к киностудии», – сообщается в официальном аккаунте «Ленфильма».

Киностудия предупреждает о том, что все объявления подобного рода являются мошенничеством. «Такое уже случалось!» – говорится в обращении.

Этот пост вызван распространившейся в соцсетях и СМИ информацией о том, что в Пскове набирают участников массовых сцен для фильма Жоры Крыжовникова «Родные» (прежнее название – «Дорога на Джомолунгму»).

Известно, что киностудия «Ленфильм» к этому проекту отношения не имеет, его производит студия Hype Film. Однако псковичи отмечают, что накануне в аккаунте, который выставил информацию о кастинге и активно набирал подписчиков, стояли ссылки именно на «Ленфильм». Вскоре они пропали, а аккаунт по-прежнему продолжает «набор» кандидатов.

«В связи с тем, что подобные объявления продолжают появляться в социальных сетях, просим всех соблюдать осторожность: мошенники не дремлют. Если у вас возникло хотя бы малейшее подозрение – проверяйте информацию, – призывают в «Ленфильме». – Не забывайте самого главного: когда вас приглашают на кастинг или для участия в массовке (даже при устройстве на работу), с вас не берут денег!»

При этом съёмки фиьма «Родные» действительно проходят. Три недели назад сам Жора Крыжовников сообщил о том, что началась работа над фильмом.

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