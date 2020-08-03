Псковичей приглашают сняться в массовке фильма Жоры Крыжовникова

18:24, 03 августа 2020, ПАИ

Сцены нового фильма Жоры Крыжовникова «Родные» будут сниматься в Пскове. В связи с этим команда проекта проводит набор участников в массовку. Об этом сообщается в Instagram @kino_kasting_doroga.

Съёмки пройдут 26 августа в Псковском кремле. Для участия в массовых сценах нужны девушки и парни от 14 до 30 лет. Чтобы стать актёром второго плана в массовке, необходимо заполнить анкету и направить её в директ Instagram-аккаунта проекта. Всего требуется 80 персонажей. Съёмки оплачиваемые.

«Родные» – новая комедия российского режиссёра, сценариста и продюсера Жоры Крыжовникова. По сценарию картины, отец семейства однажды решает воплотить в жизнь мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Из-за этого семья вынуждена отправиться в путешествие на автомобиле через всю Россию. В дороге семейство, как и полагается, ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность.

Жора Крыжовников – режиссёр фильмов «Горько!», «Горько! 2», «Самый лучший день», «Ёлки новые», «Лёд 2».