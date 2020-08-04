Новую спортплощадку открыли возле вечерней школы № 1 в Пскове

19:30, 04 августа 2020, ПАИ

Новую спортивную площадку открыли возле вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 в Пскове (улица 23 Июля, 13), сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Площадку открыли атлеты спортивного движения Street Workout по Псковской области, руководство вечерней школы, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов и представитель УМВД России по городу Пскову.

«Хочется выразить отдельную благодарность администрации Псковской области за приобретение воркаут-площадок в регион, необходимых для массового вовлечения молодёжи в доступный спорт и развития воркаут-движения на Псковщине», – отметил Виталий Дидыч.

Также для молодого поколения провели мастер-класс по воркауту. Мероприятие прошло в рамках проекта по развитию воркаут-движения как основы подготовки к ГТО.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки и Псковского городского молодёжного центра.