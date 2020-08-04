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Общество

219 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

219 862 человека в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, пишет ТАСС. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, 4 августа по состоянию на 11:00 общее количество заражённых в мире возросло до 18 142 718.

Всего скончалось 691 013 инфицированных пациентов, за сутки – 4 278. Днём ранее было выявлено 257 677 случаев заражения и 5 810 летальных исходов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 4 629 459. Далее следуют Бразилия (2 733 677), Индия (1 855 745), Россия (861 423), ЮАР (516 862), Мексика (439 046), Перу (428 850), Чили (361 493), Колумбия (317 651) и Иран (312 035).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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