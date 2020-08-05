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Общество

ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей

ВТБ запустил мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite для дистанционного обслуживания предпринимателей. Мобильный банк отличают новый дизайн, улучшенная навигация и расширенный функционал для финансового управления бизнесом.

ВТБ Бизнес Lite разработано для мобильных устройств на iOS и Android. В приложении упрощено выполнение повседневных операций и реализованы самые востребованные сервисы и продукты. На главной странице отображаются остатки по счетам и удобная лента операций, также пользователям доступно оформление заявок на депозиты, работа с кредитами и другие функции.

В мобильном банке появились новые операции. Среди них выставление счета на оплату, а также платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами. При этом лимиты по разовым платежам для удобства клиентов увеличены в приложении до 300 тыс. рублей. В случае работы с несколькими юридическими лицами пользователь может легко менять компании внутри приложения. Кроме этого, в мобильном банке теперь можно получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.

Дизайн приложения выполнен в лаконичном стиле и позволяет легко ориентироваться в разделах, быстро совершая все необходимые операции.

«Мы разработали новый мобильный банк, ориентируясь на пользовательский опыт и потребности клиентов, чтобы управление бизнесом стало для них проще и удобнее. ВТБ Бизнес Lite является одним из элементов экосистемы банка для среднего и малого бизнеса. Для перехода с текущего мобильного банка ВТБ Бизнес Онлайн на новый никаких дополнительных действий не требуется – можно скачать и пользоваться», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.

Приложение ВТБ Бизнес Lite доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play и App Store.

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