Нетрезвого водителя задержали росгвардейцы в Пушкинских Горах

10:35, 05 августа 2020, ПАИ

В Пушкинских Горах сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

4 августа наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомашину ВАЗ, водитель которой нарушал правила дорожного движения. После остановки машины росгвардейцы выяснили, что за рулём находился 36-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали к месту остановки автомашины наряд ГИБДД для проведения освидетельствования на состояние опьянения и дальнейшего разбирательства. Позже выяснилось, что в 2019 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишён водительского удостоверения.