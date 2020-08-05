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Общество

Михаил Ведерников призвал не снижать уровень тестирования населения на коронавирус

Фото Андрея Степанова

Не снижать уровень тестирования на коронавирус призвал Михаил Ведерников. Об этом глава региона рассказал во время селекторного совещания с медиками 5 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас очень важно не снижать уровень тестирования населения, - подчеркнул губернатор. – Если у нас объективно снижается количество тестируемых, то нужно определять новые группы риска».

Также Михаил Ведерников отметил, что в его адрес поступает большое количество жалоб на непредоставление медуслуг в больницах. Глава региона подчеркнул, что следует провести с врачами беседы, чтобы местные жители смогли получать медицинскую помощь своевременно.

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