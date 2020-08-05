Михаил Ведерников призвал не снижать уровень тестирования населения на коронавирус

10:53, 05 августа 2020, ПАИ

Не снижать уровень тестирования на коронавирус призвал Михаил Ведерников. Об этом глава региона рассказал во время селекторного совещания с медиками 5 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас очень важно не снижать уровень тестирования населения, - подчеркнул губернатор. – Если у нас объективно снижается количество тестируемых, то нужно определять новые группы риска».

Также Михаил Ведерников отметил, что в его адрес поступает большое количество жалоб на непредоставление медуслуг в больницах. Глава региона подчеркнул, что следует провести с врачами беседы, чтобы местные жители смогли получать медицинскую помощь своевременно.