До конца года вакцина от коронавируса поступит в псковские медучреждения

11:20, 05 августа 2020, ПАИ

В псковские медучреждения до конца года поступит вакцина от коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук во время селекторного совещания с медиками 5 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Во второй половине осени предстоит вакцинация от коронавируса, - подчеркнул Нестерук. – К концу года вакцина должна поступить в медучреждения региона».

Александр Нестерук рассказал, что кампанию по вакцинации населения от гриппа нужно будет провести в максимально сжатые сроки.

«Прививки от гриппа должны начаться в августе, - рассказал главный санитарный рвач. – Задача привить не 50 %, а 60 % населения, что потребует значительной организационной работы».