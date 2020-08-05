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Общество

Антимонопольщики не выявили сговора при поставке аппаратов ИВЛ в Псковскую горбольницу

Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области не установили признаков сговора между Псковской городской больницей и поставщиком аппаратов ИВЛ. Об этом сообщается в telegram-канале псковского УФАС.

Сотрудники управления рассмотрели заявление о признаках сговора между ООО «БалтТехСоюз» и ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» при закупке 50 аппаратов ИВЛ. Заявитель предположил, что цена на аппарат модели Prisma Vent 40 была завышена, и привел в качестве примера цены компании «АльмаМед», где стоимость аппарата ИВЛ той же модели в полтора раза меньше суммы, предложенной ООО «БалтТехСоюз».

Антимонопольщики рассмотрели документы и пришли к выводу, что факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен на основании прямых и косвенных доказательств, таких как переписка, соглашения, переговоры, использование одного и того же IP-адреса при подаче заявок, фактическое расположение участников соглашения по одному и тому же адресу, взаиморасчеты между ними и прочее. «Сам же факт приобретения Псковской горбольницей аппаратов ИВЛ у ООО «БалтТехСоюз» не может безусловно свидетельствовать о наличии сговора с медицинским учреждением», - отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты проанализировали закупки поставщика и выявили, что «БалтТехСоюз» участвовал в 105 торгах на поставку расходных материалов, а также техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники с 2015 года. В реестр недобросовестных поставщиков компания не попадала.

В связи с этим в возбуждении дела заявителю отказали. Материалы по фактам о возможном завышении цены при осуществлении закупки направлены в прокуратуру Псковской области.

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