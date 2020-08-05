Пять уголовных дел завели в Псковской области на получателей фермерских грантов

15:09, 05 августа 2020, ПАИ

В Псковской области возбудили пять уголовных дел из-за неправильного использования государственной поддержки в области сельского хозяйства. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов.

Руководитель профильного комитета рассказал, что за восемь лет существования господдержки фермерства в регионе разыграли 300 миллионов рублей. 146 человек получили гранты, однако к пяти получателям возникли вопросы у контролирующих органов.

Николай Романов подчеркнул, что при оценке проектов конкурсантов жюри с легкостью отличает профессиональные бизнес-проекты фермеров от легкомысленных инициатив дачников. «Да, вы можете написать отличный бизнес-проект, который оценят высшим баллом. Но мы зададим вам вопросы, и вы поплывете. Тогда мы увидим, что вы простой дачник», - объяснил Романов.