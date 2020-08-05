«Это космос для Псковской области» – Николай Романов об урожае 2020 года

15:19, 05 августа 2020, ПАИ

Председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов сообщил, что в 2020 году в Псковской области вырос богатый урожай. «Вырастили очень много», - отметил он в эфире ПАИ-live.

«Если за две недели ничего не случится, то всё будет хорошо. Дождь нам не нужен, ураган нам не нужен, чтобы убрать всё, что нарастили», - объяснил гость эфира.

В Псковской области вовремя приступили к сбору урожая. Так, в Островском районе собирают 70 центнеров пшеницы с одного гектара. «Это вообще космос для Псковской области», - прокомментировал показатели руководитель профильного комитета. В Палкинском районе также собирают 69 центнеров с гектара.