В Пскове 49 пешеходов попали под колёса автомобилей с начала года

15:24, 05 августа 2020, ПАИ

С начала года в Пскове под колёса автомобилей попали 49 пешеходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Псков.

Наиболее часто регистрируются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. За 7 месяцев 2020 года зарегистрировано 49 наездов на пешеходов, в результате которых 3 человека погибли и 48 получили ранения различной степени тяжести (за 7 месяцев 2019 - 50 ДТП, в которых 2 человека погибли и 51 человек получил ранения).

На нерегулируемых пешеходных переходах в городе Пскове зарегистрировано 19 ДТП, в которых 21 человек получил ранения. На регулируемых пешеходных переходах произошло шесть ДТП, в которых пострадали шесть человек.

За 7 месяцев 2020 года произошло также 40 столкновений транспортных средств, в результате которых один человек погиб и 67 человек получили ранения различной степени тяжести.

По собственной неосторожности пешеходов зарегистрировано 16 (за 7 месяцев 2019 - 10) ДТП, при этом 2 (в аналогичный период прошлого года - 1) человека погибли и 14 (в 2019 году - 9) человек получили ранения.

Всего с начала 2020 года в ДТП погибли четыре жителя Пскова.