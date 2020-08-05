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По вине пьяных водителей в Пскове с начала года произошло 9 ДТП

9 ДТП произошло в Пскове с начала года по вине пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Псков.

По итогам 7 месяцев 2020 года на территории города Пскова по вине водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, зарегистрировано 9 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести (за 7 месяцев 2019 – 9).

За 7 месяцев 2020 года на территории города Пскова отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Так, на территории города Пскова зарегистрировано 18 ДТП (в аналогичный период прошлого года – 25) с детьми и подростками в возрасте до 16 лет, в результате которых пострадали 20 (в 2019 году – 24) несовершеннолетних, погибло - 0 (за 7 месяцев 2019 - 1).

Чаще всего дети попадают в дорожно-транспортные происшествия, когда они появляются на проезжей части в качестве пешеходов. За отчетный период 2020 года из общего количества пострадавших в ДТП детей - 11 несовершеннолетних пострадали как пешеходы.

С начала 2020 года в ДТП в Пскове погибли четыре человека. 49 пешеходов попали под колёса с начала года.

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