«Экопром»: Выброшенный в контейнер для КГМ строительный мусор может повредить спецтехнику

15:34, 05 августа 2020, ПАИ

В Пскове на улице Некрасова, 23 в 8-кубовом контейнере для крупногабаритных отходов обнаружили строительный мусор. Для вывоза ёмкостей такого объема используется специальная техника, оснащенная подъемным механизмом, который может выйти из строя при перегрузе: если контейнер забит кирпичами и бетоном, мусоровоз может выйти из строя. Это приведет не только к ущербу компании, но и к срыву графиков вывоза отходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Экопром».

В компании напомнили, что в зоне ответственности регионального оператора находится только вывоз твердых коммунальных отходов, к которым относится мусор, образующийся в жилых помещениях в процессе потребления гражданами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. ТКО являются и крупногабаритные отходы, например, мебель, бытовая техника — именно для их складирования предназначены 8-кубовые контейнеры.

«Вывоз строительного мусора на территории Псковской области осуществляется в рамках отдельных договоров с организациями, имеющими лицензию на транспортировку и захоронение отходов», - подчеркнули в «Экопроме».