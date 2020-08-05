14 молодых псковичей стали членами партии «Единая Россия»

22:01, 05 августа 2020, ПАИ

Членами партии «Единая Россия» стали 14 молодых псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь городского отделения партии Елена Полонская поздравила с вступлением в партийные ряды 14 молодых псковичей. Их заявления рассмотрели и одобрили члены политсовета Псковского городского отделения партии.

«Все молодые ребята в возрасте до 35 лет, это наша активная и инициативная молодёжь города, общественники, которые хотят работать на благо людей. За последнюю неделю членами партии стали врачи, госслужащие, сотрудники банков, предприниматели и многие другие. Для развития партийного движения сегодня особенно важны активная гражданская позиция, твёрдость убеждений. Мы укрепляем отделение партии, подходя к этому процессу основательно. Поэтому каждый новый партиец, который принял взвешенное решение, у нас на счету и достоин уважения. С такой молодёжью можно достигать высоких целей», – отметила секретарь городского отделения партии Елена Полонская.

Среди новых членов партии – ребята, которые отлично зарекомендовали себя в волонтёрской деятельности в период ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. Они занимались обзвоном граждан из групп риска, доставкой продуктов и лекарственных препаратов, оказывали поддержку медикам. В рамках заседания политсовета городского отделения партии активисты были награждены благодарственными письмами за волонтёрскую деятельность.