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Общество

10 суток ареста получил житель Пустошкинского района за долги по алиментам

За долги по алиментам житель Пустошкинского района получил 10 суток административного ареста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

37-летний местный житель обязан был выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако в период с 1 января 2019 года по 20 мая 2020 года он не осуществлял выплаты, накопив долг в размере 247 656 рублей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.

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