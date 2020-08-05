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Общество

Российские туристы рассказали, как изменился отдых в Турции

О том, как изменился отдых в Турции, рассказали российские туристы, пишет «Газета.ru».

Туристы в отеле обратили внимание на очереди в кафе. Еду теперь накладывает персонал, и в связи с этим возникают очереди, где, по словам ещё одной туристки, никто не соблюдает социальную дистанцию.

Другие россияне отметили, что выбор питания в этом году уменьшился, а также пропали анимация и развлечения при отелях. Из-за пандемии отменили развлекательные шоу-программы для гостей отелей.

Во всех отелях гостям измеряют температуру, но в масках и перчатках ходит только персонал.

Помимо обычной уборки, в отеле стали делать специальную обработку предметов и поверхностей. Предметы в номере упакованы в специальные пакеты, которые запечатаны, и их могут открывать только сами постояльцы.

Визит в спа-центры теперь только по записи, при этом не больше чем на полчаса. В тренажёрных залах ситуация тоже поменялась: заниматься там можно только в случае, если в зале находится не более трёх человек одновременно.

Международное авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 1 августа. При этом на курортах Турции наблюдается всплеск коронавируса.

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