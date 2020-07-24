Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

14:09, 24 июля 2020, ПАИ

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщения. Перелёты начнутся из четырёх аэропортов, пишет ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», - заявил председатель правительства в пятницу на заседании кабинета министров.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Такое решение, по словам премьер-министра, позволит ускорить возвращение граждан России из-за рубежа.