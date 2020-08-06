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Сроки второй волны коронавируса в России назвал вирусолог

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России. Вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн рассказал, когда следует ждать новую волну COVID-19, пишет РИА Новости.

Учёный напомнил, что ранние заявления о том, что коронавирус погибает с наступлением жары, не оправдались. Предположительно, вторая волна коронавируса может наступить в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.

Вирусолог отметил, что летальность от инфекции будет меньше, но сама волна будет массовой – затронет большое количество людей.

«Согласно теории, со временем вирус начинает приспосабливаться к человеческой популяции. Коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина, в его интересах, чтобы люди продолжали общаться между собой и вирус мог передаваться все новым и новым владельцам», — пояснил ученый.

В России в настоящее время вирусом инфицировано около 866 тысяч человек, из которых 669 тысяч выздоровело. Жертвами COVID-19 стали 14,5 тысяч россиян.

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