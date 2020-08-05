В России 5 204 человека заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы.
В 25,8% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.
За последние сутки в стране выздоровело 7 555 человек, скончалось – 139.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 866 627 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровело 669 026 человек.
В Псковской области коронавирусом заболело 3 869 человек, умерло – 55, выздоровело – 2 778.