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Общество

После вмешательства прокуратуры плюсское предприятие расплатилось по долгам перед работниками

В Плюсском районе после вмешательства прокуратуры местное предприятие расплатилось по долгам перед работниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура выяснила, что в МУП «Сервис» 20 работникам предприятия не выплачена заработная плата за период с 1 мая 2020 года в размере 325 тыс. рублей, не произведена выплата денежной компенсации за задержку заработной платы за предыдущие месяцы, а также не произведена индексация заработной платы на 2020 год.

Прокурор района внес в адрес и. о. директора МУП «Сервис» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, частями 4 и 5 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате за май текущего года предприятием погашена в полном объеме.

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