Сотрудники ОМОНа задержали псковича с признаками наркотического опьянения
Псковича с признаками наркотического опьянения задержали сотрудники ОМОНа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
На территории района Овсище сотрудники ОМОНа управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича с признаками наркотического опьянения.
В ходе досмотра у гражданина обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом, которое направлено для проведения экспертизы. По данному факту проводится проверка.