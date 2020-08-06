Женщина пострадала в результате ДТП на автодороге Санкт-Петербург – Невель

10:37, 06 августа 2020, ПАИ

На автодороге Санкт-Петербург – Невель в ДТП пострадала 35-летняя женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 августа около 17:10 на 472-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Пустошке произошло ДТП. 31-летний водитель скутера столкнулся с двигающимся впереди автомобилем Volkswagen Golf, за рулём которого находилась 46-летняя женщина. В результате аварии пострадала пассажирка скутера.

Водитель скутера от медосвидетельствования отказался. Подробности уточняются.