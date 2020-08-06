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Общество

Резиденты «Моглино» реализуют бизнес-планы, несмотря на пандемию

Наталья Юшко на стройплощадке в Моглино. Фото Дарьи Хватковой.

Резиденты «Моглино» не поменяли свои бизнес-планы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила ПАИ  и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

По словам Натальи Юшко, в сложившихся в настоящее время эпидемиологических обстоятельствах резиденты «ОЭЗ ППТ «Моглино» не изменили своей стратегии и готовы реализовывать свои проекты в соответствии с бизнес-планами.

Но с несколькими резидентами, как заявила собеседница агентства, ведется процесс расторжения соглашений. В частности, компания «Гринвуд Индастриал» приняла решение отменить реализацию проекта в особой экономической зоне «Моглино» из-за экономических сложностей в связи с пандемией. 

ООО «Гринвуд Индастриал» является дочерней структурой китайской компании Goodwood Medical Care Ltd (учредители Юй Чуньцао и Ван Пин). 

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