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Общество

В ОЭЗ «Моглино» появился клуб для общения «без галстуков»

 Фото pixabay.com.

Клуб Five o'clock в ОЭЗ «Моглино» открыли две недели назад для общения «без галстуков» и протоколов, рассказала в интервью Псковскому агентству информации  и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко 6 августа.

Как пояснила Наталья Юшко, поскольку через посты в соцсети общаться с друг другом недостаточно, тем более делать выводы, создали клуб для неформального общения.

«Это прежде всего сделано для знакомства и доведения информации для бизнеса Псковской области,  для народных избранников – депутатов.  Я благодарна, что в инициированные нами поправки в законодательство вовлечены депутаты Псковской области.  Мы работаем как одна команда, - отметила она.  

 

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