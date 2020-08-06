В ОЭЗ «Моглино» появился клуб для общения «без галстуков»

16:47, 06 августа 2020, ПАИ

Клуб Five o'clock в ОЭЗ «Моглино» открыли две недели назад для общения «без галстуков» и протоколов, рассказала в интервью Псковскому агентству информации и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко 6 августа.

Как пояснила Наталья Юшко, поскольку через посты в соцсети общаться с друг другом недостаточно, тем более делать выводы, создали клуб для неформального общения.

«Это прежде всего сделано для знакомства и доведения информации для бизнеса Псковской области, для народных избранников – депутатов. Я благодарна, что в инициированные нами поправки в законодательство вовлечены депутаты Псковской области. Мы работаем как одна команда, - отметила она.