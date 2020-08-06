Александра Лебедева рассказала, как появилась идея снять ролик «Лукоморье»

15:07, 06 августа 2020, ПАИ

Директор турфирмы «Атмосфера путешествий», продюсер ролика «Лукоморье» Александра Лебедева в эфире проекта ПАИ-live 6 августа рассказала, как появилась идея снять видео.

По словам Лебедевой, идея возникла полгода назад: «Я работаю в стереотипном регионе. Цель была - привлечь людей более молодого возраста, показать Псковскую область с другой стороны. Мы все родились в Пскове, нам неинтересно показывать классику, хотелось показать, что еще есть красивого и необычного».

По мнению гостьи эфира, классика в Псковской области «очень крутая» и может принести в регион «много денег». Александра Лебедева надеется «завернуть» и показать регион с другой стороны.

«Очень много людей находятся в одном месте – Пушкинские Горы, Изборск, очередь в Никольский храм в будний день. Многое вокруг не продается, но хочется показать наш регион», - заключила Лебедева.