«Атмосферная» Александра Лебедева о том, кому нужны сказки о Псковской области — в эфире ПАИ-live
Руководитель туркомпании «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева стала гостьей проекта ПАИ-live.
Александра — один из наиболее заметных «двигателей» псковской туриндустрии. Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, она и ее коллеги постоянно придумывают и «выводят» в свет новые продукты. В последнее время большинство из них — про Псковскую область и для жителей области. Вдруг оказалось, что путешествия по родному краю весьма востребованны, как и новые нестандартные маршруты по, казалось бы, знакомым местам. Об этом и многом другом с Александрой Лебедовой поговорил руководитель проекта ПАИ-live Александр Машкарин.