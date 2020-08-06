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Общество

На создание туристического маршрута в Псковской области уходит два дня

Два дня уходит на создание туристического маршрута в Псковской области. Об этом рассказала руководитель туркомпании «Атмосфера отдыха» Александра Лебедева в эфире проекта ПАИ-livе 6 августа.

«Мы приезжаем, ходим по лесу в разные стороны, проверяем, удобно или нет, можно ли пройти людям старшего возраста и семьям с детьми», - рассказала Александра Лебедева, отметив, что за время «тестирования» маршрута засекается время.

Один день уходит на проверку маршрута, а ещё один день - на написание рассказала для этого маршрута.

«В работе у нас сейчас семь маршрутов, но хотелось бы заполонить всю Псковскую область, особенно южную часть», - отметила Александра Лебедева.

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