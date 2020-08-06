В Опочке открылось подразделение «Мехуборки»

17:36, 06 августа 2020, ПАИ

Подразделение «Мехуборки» открылось в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

С 1 августа подразделение обслуживает в части обращения с ТКО Опочецкий и Красногородский районы.

В связи с переходом на новый график возможны сбои в своевременном вывозе ТКО. График будет дорабатываться до 8 августа, в него могут быть внесены изменения. С 1 августа вывоз ТКО в Опочецком и Красногородском районах осуществляется по новым графикам, с которыми можно ознакомиться на сайте регионального оператора.

На территории данных муниципальных образований в соответствии с региональным законодательством организован контейнерный и мешковой сбор и вывоз ТКО. В Опочецком районе услугой охвачены 142 населенных пункта, а в Красногородском — 106.