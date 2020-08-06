Как переживает пандемию псковская особая экономическая зона, рассказала Наталья Юшко

20:12, 06 августа 2020, ПАИ

В чём плюсы пандемии для «Моглино», когда ОЭЗ превратится в «муравейник» из предприятий, зачем «файф-о-клок» для деловых партнёров и почему маркетинговые услуги стоят 70 миллионов рублей, рассказала в интервью ПАИ и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко.

– Наталья, на ваш взгляд, всё ли в порядке сейчас в ОЭЗ «Моглино»?

– В сложившихся в настоящее время эпидемиологических обстоятельствах резиденты «ОЭЗ ППТ «Моглино» не изменили своей стратегии и готовы реализовывать проекты в соответствии с бизнес-планами. Но с несколькими резидентами идёт процесс расторжения соглашений: компания «Гринвуд» свернула проект в «Моглино» из-за экономических сложностей в связи с пандемией.

– Каждый, кто едет мимо территории ОЭЗ, поворачивает голову и ждёт, когда там появятся новые корпуса, начнётся движение. Когда? Стоит ли ждать такого дня, когда раз! – и там «муравейник». Или развитие любой особой экономической зоны – процесс неторопливый и поступательный?

– Сейчас резидентами «Моглино» являются 15 организаций, две из которых работают в области производства лакокрасочных материалов, а также пищевых продуктов методом сублимации. Большая часть резидентов ведёт проектные работы и в скором времени приступит к строительству заводов.

Якорный резидент ООО «Титан-Полимер» ведёт активное строительство главного производственного корпуса, идёт поставка основного технологического оборудования для производства БОПЭТ-плёнки. Сейчас в проект уже инвестировано около 3,8 млрд рублей.

Компания «Синтез Технолоджи» по производству синтетических алмазов и «Веллеранд Аутоматив Рус» по производству систем очистки выхлопа газов для легковых автомобилей, которые планируют запустить свои производства, уже обустраивают помещения и монтируют оборудование. Запуск производств планируется до конца этого года.

Кроме этого, на стройку планируют выйти в этом году ещё два резидента – ООО «Елме Мессер Рус» (производство сжиженных газов) и ООО «Евробит» (производство модифицированного битума).

– «Моглино» на российском рынке конкурентоспособно? Добавила ли пандемия плюсов нашей ОЭЗ?

– В нашей сфере понятие конкуренции довольно относительно. При выборе площадки для строительства завода инвестор учитывает множество факторов в зависимости от конкретной сферы производства. Для кого-то определяющей является логистика, для кого-то – стоимость ресурсов, кто-то обращает внимание на наличие в регионе сырья.

Безусловно, ОЭЗ «Моглино» обладает рядом отличительных характеристик, которые мы можем назвать преимуществами: это выгодное географическое положение, налоговые льготы, таможенные преференции, доступная стоимость энергоресурсов, низкая стоимость аренды и выкупа земли, полностью готовая инфраструктура в «Моглино-1».

Плюсов пандемия не добавила, но внесла ряд корректировок, под которые пришлось адаптироваться. Инвесторы, столкнувшиеся с проблемой поставок сырья и оборудования, в том числе из-за рубежа, в настоящее время пересматривают и диверсифицируют свои цепочки поставки.

В целом ситуация общего замешательства, когда все установившиеся цепочки поставки были нарушены, – наилучший стратегический момент для выхода со зрелым предложением. Новые инвесторы находятся в состоянии отложенного спроса. Многие, даже те, кто не мог подумать о российском направлении инвестиций, переоценивают свои планы, ну а кто определился с инвестициями до событий, чётко шагают по этапам реализации своих проектов.

Учитывая фактор нестабильности экономики в условиях пандемии, администрация Псковской области совместно с «Моглино» акцентирует внимание на установлении партнёрских связей для продвижения площадки на международном рынке. Для информационного сопровождения резидентов в режиме онлайн, проведения вебинаров и видеоконференций мы развиваем услуги в области цифрового маркетинга и отраслевых исследований.

«Моглино» перешло в цифровой формат взаимодействия с резидентами, которые находятся за границей. Наблюдательные и экспертные советы с новыми инвесторами проходят в режиме ВКС. В целом проекты реализуются согласно планам до периода пандемии, все инвесторы реализуют свои проекты в позитивной динамике. В «Моглино-2» ведётся строительство и согласования. Готовятся экономические обоснования и механизмы реализации стратегии дальнейшего развития.

– «Моглино» получит 900 млн федерального финансирования. На что пойдут эти деньги?

– На строительство инфраструктуры «Моглино-2». Ведётся активная работа по проектированию объектов инфраструктуры. Всё идёт по утверждённому графику. Администрация региона совместно и нами в ручном режиме взаимодействует с подрядчиками при строительстве каждого объекта. Мы оперативно разрабатываем планы решения всех возникающих проблемных вопросов.

Совместно с Минпромторгом прорабатываются возможные варианты предоставления финансирования, чтобы мы успели завершить работы по строительству объектов в срок, так как наша основная задача – обеспечение запуска первой очереди завода «Титан-Полимер» уже в конце 2020 года.

– Работа с инвесторами, как и с деньгами, любит тишину. Тем не менее можете анонсировать новых инвесторов «Моглино» или хотя бы направления их деятельности?

– «Моглино» продолжает активную работу по привлечению инвесторов. Определены приоритетные отрасли промышленности. Мы нацелены на производство сельскохозяйственной техники, биохимический инжиниринг и фармацевтику, пищевую промышленность, электротехническое оборудование и электронику, деревообработку, производство строительных материалов. Из последних визитов к нам на площадку можно отметить представителей фармацевтической сферы и аддитивных высокотехнологичных производств.

– Пара инвесторов из «Моглино» уходит: «Стримтекс» и «Бионик Рус». Вы отслеживаете, какова ситуация с исходом инвесторов в других ОЭЗ?

– К сожалению, это так. Подобная тенденция наблюдается во всех особых экономических зонах России и обусловлена рядом факторов. Среди основных – проблемы с финансированием проектов.

– Расскажите, что это за идея с чаепитиями? Это попытка создать деловой клуб?

– Две недели назад мы открыли клуб «Файф-о-клок» для общения без галстуков и протоколов. Так как через посты в соцсети общения друг с другом недостаточно, тем более недостаточно, чтобы делать какие-то выводы, мы организовали клуб прежде всего для знакомства и доведения информации до бизнеса Псковской области, до народных избранников – депутатов. Я благодарна, что в работу по инициированным нами поправкам в законодательство вовлечены депутаты Псковской области. Мы работаем как одна команда.

– «Моглино» заказало маркетинговые услуги на 70 млн рублей. Что это за лот, расскажите подробнее.

– Его условно можно разбить на два блока. Первый блок – это привлечение инвесторов в ОЭЗ в соответствии с разработанным планом мероприятий, организация презентаций, роуд-шоу, проведение переговоров с потенциальными инвесторами. Целевая аудитория здесь – иностранный инвестор-промышленник.

По итогам проведённых мероприятий не менее 10 инвестиционных проектов должно быть представлено на одобрение наблюдательного совета. Стоимость услуг составляет порядка 10 млн рублей.

Второй блок – это сопровождение инвестора при реализации проекта на территории особой экономической зоны. При достижении инвестором определённых результатов исполнитель получает вознаграждение – «гонорар за успех»: получение статуса резидента, выполнение проектных работ и получение разрешения на строительство, ввод объекта капительного строительства в эксплуатацию и пуск производства.

Вознаграждение в отношении одного инвестиционного проекта – 6 млн рублей, что составляет 5 % от минимального объёма инвестиций, установленных законом для возможности осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ (120 млн рублей). Таким образом, максимальная сумма вознаграждения установлена из расчёта 10 инвестиционных проектов и составляет 60 млн рублей.

Так как выплата этих сумм поставлена под условие достижения инвестором или резидентом определённых результатов, отсутствие результата лишает исполнителя права требовать такое вознаграждение.

Таким образом, возможность получения «гонорара за успех» является хорошей мотивацией. Следовательно, с большой долей вероятности можно утверждать, что неустойчивые инвестиционные проекты, как мы сейчас наблюдаем, например, ситуацию с «Бионик Рус» и «Стримтекс», будут отсеяны на первых этапах, а инвестиционные проекты привлечённых исполнителем инвесторов будут реализованы в полном объёме.

На конкурс заявились четыре участника (три заявки): ООО «Айтиэф Групп» (Опочка), ООО «СПАСИБО!» (Москва), компания Vessel Global Ltd. (Чехия) и частное предприятие Impact Zones (Нидерланды).

При этом конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, приняла решение отказать в допуске всем участникам закупки. Обоснованием такого решения стало неполное предоставление необходимой документации.

– Комиссия УФАС России по Псковской области установила нарушения в действиях «Моглино» при проведении открытого конкурса по выбору подрядчика на нескольких объектах общей стоимостью почти 132 млн рублей: жалоба поступила в июле от ООО «ТехноИнвестПсков». Можете прокомментировать эту ситуацию?

– Мы работаем в правовом поле и взаимодействуем с УФАС. При проведении открытого конкурса нарушений требований федерального закона, а также требований положения о закупках «Моглино» не установлено. Нам предписано только внести изменения в положение о закупках в части регламентирования требований к коллективному участнику и требований к банковской гарантии как одной из форм обеспечения участия в закупке. Данные требования уже были предусмотрены конкурсной документацией, таким образом, требуется только закрепить их в положении о закупках.

В свою очередь комиссия УФАС установила, что ООО «ТехноИнвестПсков» не допущено к участию в открытом конкурсе обоснованно, в связи с чем в удовлетворении жалобы в этой части было отказано. Сейчас оформляются договорные отношения с победителем открытого конкурса.