Более тысячи школьников в Псковской области получили наборы к 1 сентября от Детского фонда

12:42, 09 сентября 2026, ПАИ

Около 1 100 школьников в Псковской области получили помощь в подготовке к новому учебному году от регионального отделения Российского детского фонда. Предварительные итоги традиционной акции, которая проводится уже несколько лет, на брифинге в медиацентре ПАИ 9 сентября озвучила координатор программ организации Кристина Елецкая.

По её словам, окончательные цифры пока подсчитываются, но предварительные данные уже известны. «Это либо рюкзак с полным наполнением, куда входят самые необходимые школьные принадлежности, чтобы успешно начать учебный год со всем необходимым и не переживать, что у ребёнка чего-то не будет. Либо это просто канцелярский набор без рюкзака, который также включает порядка 20 наименований», – рассказала Кристина Елецкая.

Кроме того, волонтёры по доброй традиции вкладывают в наборы небольшие игрушки и сладости, которые передают благотворители, чтобы порадовать ребёнка.

В первую очередь такая поддержка направлена на многодетные семьи, а также на семьи, воспитывающие детей с особенностями развития. В районах области списки нуждающихся формируют центры социального обслуживания, которые лучше всех знают семьи на местах. В Пскове же, как рассказала Кристина Елецкая, есть опыт, когда семьи сами обращаются за помощью, а фонд организует выдачу наборов, о чём заранее информирует в социальных сетях.

Все 1 100 наборов были собраны исключительно волонтёрами, многие из которых сами когда-то получали помощь от фонда, а теперь помогают другим.