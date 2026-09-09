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Общество

Новый котёл монтируют в крупнейшей котельной Пскова

В Пскове на улице Инженерной продолжаются работы по масштабной реконструкции котельной № 9. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На объекте проведены обследования подземной части фундамента, выполнен демонтаж старого котла. Новый котел доставлен на площадку. Выполнен ремонт фундамента и каркаса котла, завершен монтаж шибера, проведена поставка и входной контроль основного оборудования. Завершены работы по монтажу трубной части котла и газового оборудования.

Сейчас выполняются мероприятия по подключению электрических систем. В ближайшее время запланировано проведение опрессовки котла.

В апреле этого года Правительство РФ выделило региону субсидию в размере более 460 млн рублей из федерального бюджета на завершение 2-го и начало 3-го этапа реконструкции самой крупной котельной Пскова с заменой водогрейных газомазутных котлов.

Котельная № 9 в Пскове обеспечивает теплом почти половину города – жилые кварталы и десятки социальных объектов. Модернизация объекта – один из самых крупных проектов, который реализуется по поручению президента России. В настоящее время произведена замена одного из трех водогрейных котлов, реализуется второй этап реконструкции.

Ранее сообщалось, что полная реконструкция крупнейшей котельной Пскова завершится в 2027 году.

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