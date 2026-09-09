В Великих Луках в 2027 году отремонтируют фасады 15 многоквартирных домов

12:41, 09 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках в 2027 году планируют провести капитальный ремонт фасадов 15 многоквартирных домов. Работы предусмотрены краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта на 2027–2029 годы, утверждённым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», по словам главы городской администрации Андрея Беляева, в 2027 году ремонт фасадов запланирован по следующим адресам: проспект Гагарина, 13; проспект Ленина, 61; проспект Ленина, 26/12; улица Энгельса, 4; проспект Ленина, 17/31; Нелидовский проезд, 3, 5, 6 и 8; улица Пионерская, 22; проспект Ленина, 40/33; проспект Ленина, 32/24; улица Энгельса, 7; проспект Октябрьский, 27а; проспект Октябрьский, 30/9.

«Плановые показатели финансирования на ремонт фасадов в 2027 году составляют более 76 миллионов рублей», – отметил Андрей Беляев.