Более 47 тысяч звонков поступило в систему «112» в Псковской области в августе

12:45, 09 сентября 2026, ПАИ

Общее количество звонков в систему «112» в Псковской области за август составило 47 225, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Распределение вызовов по экстренным службам выглядит следующим образом: для реагирования скорой медицинской помощи – 7 754, для реагирования полиции – 5 249, для реагирования пожарно-спасательной службы – 605, для реагирования службы «Антитеррор» – 505, для реагирования аварийной службы газовой сети – 59.

При этом в 26 463 случаях абоненты отказались от вызова экстренных служб либо сбросили звонок.

«Обращаем внимание, что за ложный вызов следует административная ответственность», – напомнили в оперативной службе.

Напомним, в июле общее количество звонков в систему «112» в Псковской области составило 47 230.