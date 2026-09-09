Псковский Детский фонд после переезда расширил помощь семьям

12:35, 09 сентября 2026, ПАИ

В Псковском областном отделении Российского детского фонда после переезда на улицу Инженерную, в дом Бабининых, значительно улучшились условия для приёма и поддержки семей с детьми. Как сообщили координаторы программ фонда Юлия Колесова и Кристина Елецкая на брифинге в медиацентре ПАИ 9 сентября, новое пространство позволило масштабировать работу и сделать помощь более адресной.

В обновлённом офисе оборудована отдельная закрытая зона для оказания помощи, что обеспечивает конфиденциальность и снижает стресс у обратившихся семей. Также там появился детский уголок, где ребёнок может поиграть, пока мама занимается решением своих вопросов. По словам представителей фонда, семьи отмечают, что теперь приходить за поддержкой стало намного комфортнее.

«Семья, когда обращается к нам за поддержкой, уже не переживает лишний раз о том, что как-то ей будет некомфортно или неудобно обратиться за поддержкой», – подчеркнула Кристина Елецкая.

В помещении организована зона открытого доступа к вещам, где мамы могут самостоятельно выбрать необходимые предметы одежды. Это упростило работу как для посетителей, так и для волонтёров, которым больше не приходится каждый раз выносить тяжёлые коробки.

Как отметили в фонде, снижение порога входа помогает привлекать новые семьи, которые раньше не знали о возможности получить поддержку.