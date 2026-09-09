Около 500 семей ежегодно получают адресную помощь в псковском Детском фонде

12:56, 09 сентября 2026, ПАИ

Около 500 семей ежегодно обращаются за адресной помощью в Псковское областное отделение Российского детского фонда. Такие данные озвучила координатор программ фонда Юлия Колесова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 9 сентября.

По её словам, адресная помощь оказывается на основании письменного заявления семьи с подтверждающими документами, которое передаётся через центры социального обслуживания. Помимо этого, фонд передаёт помощь в районы, где её раздают на месте сотрудники центров соцобслуживания. В таком формате, по данным организации, с начала года обратилось около 600 семей.

Каждая семья из Псковской области может обратиться за помощью в Детский фонд, если она имеет статус малообеспеченной либо в семье есть ребёнок с особенностями развития. Связаться с организацией можно через сайт, страницы в социальных сетях или по телефону.

Также в фонде отметили, что есть семьи, которые обращаются ежегодно, но появляются и новые получатели помощи. Часть семей после получения поддержки переходят в категорию благотворителей.

«Очень приятно, на самом деле, видеть, когда ты на какой-то акции рассказываешь семье о Детском фонде и люди говорят: «Да, я знаю, мы теперь вам помогаем сами», – рассказала Юлия Колесова.