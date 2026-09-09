Новый фельдшер пополнил коллектив скорой помощи в Острове

12:38, 09 сентября 2026, ПАИ

Фельдшер Дарья Архипова приступила к работе на посту «Островский» Псковской станции скорой медицинской помощи, сообщили в официальном канале учреждения на платформе MAX.

В этом году Дарья Архипова с отличием окончила Псковский медицинский колледж по специальности «лечебное дело».

«Стремление к постоянному профессиональному росту привело её к прохождению профессиональной переподготовки, а целевое направление стало уверенным стартом в карьере», – отметили в медорганизации.

Дарья Архипова уже готова оперативно приходить на помощь жителям Островского района, добавили на станции скорой помощи.

Ранее новый фельдшер приступила к работе на посту «Себежский».