Новый фельдшер пополнил коллектив скорой помощи в Острове
Фельдшер Дарья Архипова приступила к работе на посту «Островский» Псковской станции скорой медицинской помощи, сообщили в официальном канале учреждения на платформе MAX.
В этом году Дарья Архипова с отличием окончила Псковский медицинский колледж по специальности «лечебное дело».
«Стремление к постоянному профессиональному росту привело её к прохождению профессиональной переподготовки, а целевое направление стало уверенным стартом в карьере», – отметили в медорганизации.
Дарья Архипова уже готова оперативно приходить на помощь жителям Островского района, добавили на станции скорой помощи.
Ранее новый фельдшер приступила к работе на посту «Себежский».
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